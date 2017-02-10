Глава МИД Литвы посетил Авдеевку и анонсировал выделение 80 тысяч евро помощи

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил Авдеевку, чтобы увидеть последствия обстрелов, сообщает Delfi.

"Сегодня мы выделили из средств министерства 40 тыс. евро на медикаменты через Красный крест. Также, как обещал премьер, выделим еще 40 тыс. евро на то, чего больше всего нуждается в Авдеевка. Скорее всего, это будут строительные материалы и генераторы", - сказал министр.

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"Мы должны продемонстрировать поддержку, солидарность, и мы обязаны помочь людям. Занимаясь большой политикой, мы не должны забывать конкретных людей, которые страдают", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

2 февраля Совет безопасности ООН провел заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе.