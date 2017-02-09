Еще чуть-чуть: Порошенко надеется на безвизовый режим с ЕС этим летом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.

«Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросе скорейшего введения безвизового режима (между Украиной и ЕС). Мы сегодня проговорили, что это ускорит украинский туризм в Грецию», - сказал президент.

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«Желательно, и мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать (в страны ЕС без виз – УНИАН) уже этим летом. Господин премьер-министр это поддержал», - сказал Порошенко.

«Для греческих туристов будет особенно интересно увидеть Киев, Мариуполь и Одессу, которая исторически связана с Грецией», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложение о механизме временной остановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.

14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официального одобрения механизма временной остановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами в феврале-марте.