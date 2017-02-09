"Пострадал только мой пиджак": Лещенко прокомментировал драку в Раде с Мельничуком (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

«Вчера была попытка сорвать заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, когда несколько депутатов от БПП по указанию Администрации президента просто не пришли на заседание. Это делается сознательно с целью показать, что этот комитет нетрудоспособен, что антикоррупционные законы, которые он проводит через себя, - никуда не годятся, что НАБУ надо сделать частью каких-то силовых органов, подконтрольных власти», - сказал Лещенко.

По его убеждению, это «наступление на антикоррупционный комитет путем срыва кворума, это делается не впервые, но вчера кворум удалось собрать».

Депутат отметил, что сделал соответствующую публикацию на своей странице в Facebok: «По указанию Банковой группа депутатов от БПП просто не ходит на комитет».

«Сегодня во время утреннего заседания ко мне подошел депутат Мельничук - это приближенное лицо к президенту Петра Порошенко - он мажоритарщик из Винницкой области, который избирался с помощью президента, и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он попытплся применить какую-то физическую силу. Но ему это не удалось, пострадал только мой пиджак», - добавил Лещенко.

Читайте такжеНАПК возобновило интерес к декларации Лещенко (документ)

Отвечая на вопрос, откуда у него информация, что депутатам было дано такое указание, Лещенко отметил, что «соответствующим образом было сказано людям, которые этот комитет формируют».

«Люди, которые не пришли, сказали, что они ходить не будут. Это не потому, что они все случайно втроем решили где-то уединиться, или имели другие дела, они перед этим сказали: мы на комитет ходить не будем, пока вы будете делать то, что вы делаете», - пояснил депутат.

Лещенко уточнил, что на заседание профильного комитета, кроме Мельничука, не пришли депутаты Олег Барна и Игорь Артюшенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее в сессионном зале произошла потасовка между депутатами фракции БПП Мельничуком и Лещенко.

Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка, в результате которой у Лещенко был порван пиджак.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с этим инцидентом.