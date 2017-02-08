Посольство Германии упрекнуло нардепа Гончаренко за надпись на фрагменте Берлинской стены

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства.

«Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и изуродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, размещенного на территории посольства», - говорится в сообщении.

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«Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. Одновременно имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях», - заявляет посольство.

Как известно, Гончаренко сегодня утром разрисовал обломок Берлинской стены возле Посольства ФРГ Германии в Киеве. «Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле Посольства Федеративной республики Германии в Киеве я написал слово «NEIN» (нет). Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевским высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля», - пояснил он в Facebook.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.

МИД Украины 7 февраля пригласило посла ФРГ в ведомство. Там ему было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск.