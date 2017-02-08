В МИД осудили акт вандализма в отношении Генконсульства Польши

«Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», - говорится в говорится в комментарии МИД.

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В МИД заявляют: «Вместе с польскими партнерами работаем над положительной повесткой дня наших двусторонних отношений. Одним из примеров этого стала активизация работы Украинско-польского Форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля».

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, 8 февраля, неизвестные разрисовали кирпичную ограду и здание Генерального консульства Республики Польша во Львове надписями и красными пятнами.