В МИД осудили акт вандализма в отношении Генконсульства Польши

15:49, 08 февраля 2017
Политика
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МИД Украины решительно осуждает акт вандализма, совершенный 8 февраля в отношении Генконсульства Польши во Львове.

В МИД считают, что третья сторона хочет нанести вред отношениям двух стран / УНИАН

«Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», - говорится в говорится в комментарии МИД.

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В МИД заявляют: «Вместе с польскими партнерами работаем над положительной повесткой дня наших двусторонних отношений. Одним из примеров этого стала активизация работы Украинско-польского Форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля».

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, 8 февраля, неизвестные разрисовали кирпичную ограду и здание Генерального консульства Республики Польша во Львове надписями и красными пятнами.

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Теги: #Польша#МИД#вандализм#консульство