Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (фото)

Как пояснил Ляшко, Толопа принимала участие в АТО на Донбассе и обратилась к нему с просьбой помочь в вопросе получения гражданства Украины, сообщает 112.ua.

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Лидер Радикальной партии обвинил в этой провокации бывшего члена фракции, а ныне - представителя депутатской группы "Воля народа" Сергея Мельничука. Также Ляшко сообщил, что вынужден теперь ехать домой, чтобы переодеться.