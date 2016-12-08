Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (фото)
15:04, 08 декабря 2016Политика
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Главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в кулуарах парламента облила томатным соком гражданка России Юлия Толопа - бывший боец батальона "Айдар".
Ляшко облили соком в Раде / Скриншот видео
Как пояснил Ляшко, Толопа принимала участие в АТО на Донбассе и обратилась к нему с просьбой помочь в вопросе получения гражданства Украины, сообщает 112.ua.
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Облитий соком Ляшко в Раді / Скриншот видео
Лидер Радикальной партии обвинил в этой провокации бывшего члена фракции, а ныне - представителя депутатской группы "Воля народа" Сергея Мельничука. Также Ляшко сообщил, что вынужден теперь ехать домой, чтобы переодеться.
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