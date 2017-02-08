Украина и Литва расширят сотрудничество в оборонной сфере – "Укроборонпром"

Как сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", соответствующая договоренность была достигнута в ходе встреч делегации госконцерна во главе с гендиректором Романом Романовым с должностными лицами и представителями деловых и научных кругов Литовской Республики.

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В частности, в ходе встреч стороны обсудили существующий промышленный и научно-технический потенциал Украины и Литвы в оборонной сфере, возможности совместной реализации отдельных проектов и договорились о дальнейшем обмене информацией на данную тему.

«Также обсуждался вопрос участия предприятий оборонного комплекса Украины в международной выставке военной техники и вооружения, которая состоится в октябре 2017 года в Литве», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укроборонпрома" и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон договорились об углублении военно-технического сотрудничества между странами, а также обсудили возможность оснащения украинской авиации современной техникой британских компаний.