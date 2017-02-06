В Кремле не против, если Трамп первую встречу проведет с Порошенко, а не с Путиным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не вправе как-то комментировать внешнеполитические приоритеты других стран, в том числе США. Если подобные встречи каким-то образом поспособствуют урегулированию этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе и укрепление партнерства.

Собеседники также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

«Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», - сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Президент поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пресс-службе отметили, что во время разговора был обсужден будущий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.