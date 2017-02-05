Ле Пен обещает выдворить из Франции всех осужденных иностранцев в случае победы на выборах

Об этом она заявила на митинге в Лионе в воскресенье, 5 февраля, сообщает Deutsche Welle.

«Что стоит на кону на этих выборах (...), может ли Франция и до сих пор быть свободной нацией", - сказала представитель ультраправых.

«Разделение больше не между левыми и правыми, а между патриотами и глобалистами», - считает Ле Пен.

В речи, которой завершился съезд партии «Национальный фронт», она пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения. Кандидат в президенты назвала исламский фундаментализм и экономическую глобализацию двумя формами тоталитаризма.

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«Эти две идеологии хотят поставить Францию на колени», - отметила Ле Пен и добавила, что ношение мусульманских женских головных уборов, которые закрывают лицо, а также молитвы на улицах являются неприемлемыми культурными опасностями.

Как сообщалось, среди пунктов опубликованной накануне программы, в частности, содержится обещание в случае избрания Ле Пен президентом начать переговоры с Европейским Союзом об изменении условий членства Франции в нем, а также ослаблении роли самого ЕС. Речь идет об отмене Еврозоны, свободных границ внутри объединения и бюджетных правил. Если же другие государства-члены не согласятся на это, то в течение шести месяцев Ле Пен обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС - так называемый Frexit.

***Согласно последним опросам, Марин Ле Пен имеет высокие шансы выйти во второй тур выборов, которые запланированы на апрель-май 2017 года. Другими вероятными финалистами президентской гонки является бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и кандидат от «республиканцев», экс-премьер-министр Франсуа Фийон.