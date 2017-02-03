Следствие выяснило, как советник Путина финансировал одесских сепаратистов в 2014-м

Это следует из определения Печерского райсуда Киева от 20 января, передает LB.ua.

Главная военная прокуратура попросила суд предоставить доступ к четырем счетам ассоциации "Поставщики таможенного союза" в банке "Индустриалбанк" в рамках дела против Глазьева.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый и лицо №4 через ассоциацию "Поставщики Таможенного союза" могли финансировать действия неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории разных областей Украины, посягательства на ее территориальную целостность и совершение террористических актов. Указанное подтверждается информацией ДКР (департаментом контрразведки) СБУ и другими материалы уголовного производства", - сказано в документе.

Суд предоставил следователям временный доступ и разрешение на изъятие документов, составляющих банковскую тайну, по использованию этих четырех банковских счетов.

Глазьев, как указано в определении, подозревается в том, что в период времени с 27 февраля по 6 марта 2014 года, действуя по предварительному сговору с другими лицами и представителями власти РФ, путем предоставления указаний и распоряжений по телефонной связи с целью посягательства на территориальную целостность Украины организовывал массовые беспорядки на территории Одессы, а также захват здания Одесского областного совета.

22 августа 2016 года Глазьев был объявлен в розыск, а 23 августа суд разрешил его задержание.

Как сообщал УНИАН, 22 августа ГПУ обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.