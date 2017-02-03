В НАТО отбили атаки российских пранкеров, направленные против генсека Столтенберга и Украины

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в пятницу в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

«Начиная со вчерашнего дня миссия во взаимодействии с частным офисом генерального секретаря НАТО пытается отбиться от атак пранкеров, которые от имени руководства Администрации президента Украины активно пытались устроить якобы телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Также они пытались устроить телефонный разговор, здесь я подчеркиваю, между заместителем главы администрации президента Украины Константином Еловеевым (настоящее имя – Константин Елисеев) и генеральным секретарем НАТО. Все эти попытки были сразу зафиксированы службой безопасности НАТО», – рассказал он.

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Также об этом сразу была проинформирована украинская сторона. «Со вчерашнего дня мы вместе наблюдаем за этой активностью пранкеров, которые пытались устроить провокацию. За то, что она им не удалась, они сделали очевидный фейк, чем насмешили всех и в НАТО, и в Украине, ведь о происходящем знали и здесь, и в Киеве», – добавил украинский дипломат.

По мнению Божка, российская сторона «не гнушается ничем для того, чтобы дискредитировать НАТО, дискредитировать Украину, создать нужный им информационный фон для того, чтобы прикрыть свои отвратительные действия на востоке Украины».

При этом и.о. главы миссии не исключил, что «соответствующие попытки будут предприниматься по всем направлениям». «Но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Благодаря этим вчерашним бестолковым попыткам каких-то клоунов устроить ненужное шоу, и благодаря тому, что сегодня из-за неудачи этих попыток был сделан очевидный фейк, и в НАТО, и в Украине знают, что в ближайшей перспективе эти попытки не исключены. За это мы этим горе-шутникам искренне благодарны», – сказал Божок.