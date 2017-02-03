Командиру российских наемников "ЧВК Вагнер" разрешен въезд в Украину (документ)

Как пишет Цензор.НЕТ, журналисты отправили запрос в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Вагнер посещал Украину в 2016 году, а также сообщить - запрещен ли Вагнеру въезд в Украину. Сегодня, 3 февраля, редакция получила официальный ответ, датирован он 31 января.

В документе говорится: "По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда в Украину Дмитрию Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось".

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На вопрос, пересекал ли известный боевик границу Украины в 2016 году, в СБУ ответить не могут, советуют обратится в Госпогранслужбу. В письме аргументируют: "Согласно приказа Администрации Госпогранслужбы Украины от 30.09.2008 №810 "Об утверждении Положения про информационно-телекоммуникационную систему пограничного контроля "Гарт-1" Государственной пограничной службы Украины", формирование баз данных о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины, возложено на Администрацию Государственной пограничной службы Украины".

В конце письма СБУ сообщает - об Уткине, который причастен к убийствам на Донбассе и захвату воинских частей в Крыму, информации в Департаменте контрразведки нет: "Иная информация относительно указанного гражданина в Департаменте отсутствует".

Как отмечается, подписан документ первым заместителем начальника Департамента контрразведки СБУ.

Как сообщал УНИАН, два жителя поселка Смолино Кировоградской области, откуда родом Уткин, в беседе с журналистами утверждали, что Вагнер, воевавший на Донбассе на стороне боевиков, в 2016 году приезжал в родной поселок проведать мать.

В Госпогранслужбе отказались предоставить данные о том, пересекал ли определенный гражданин границу, так как эту информацию может получить либо сам гражданин, либо правоохранительные органы.