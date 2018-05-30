Снимет ли Ющенко Стельмаха?

Сегодня Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Нацбанка. За это решение проголосовали 380 народных депутатов. Внесет ли теперь Виктор Ющенко представление на увольнение Владимира Стельмаха, кто может быть следующим вероятным главой Нацбанка и сможет ли он оздоровить курс и стабилизировать финансовую политику? С этими вопросами УНИАН обратился к экспертам.

Александра Кужель экс-председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, президент аналитического центра “Академия”

ЕСТЬ ТРИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НБУ: ШЛАПАК, ПОРОШЕНКО И ТИГИПКО

Я не знаю, как будет вести себя Виктор Андреевич. Но считаю, что личные амбиции должны отходить на второй план, в связи с ситуацией, которая сложилась и которой теперь должна заниматься прокуратура. Нельзя говорить только о главе Нацбанка. Там не только Стельмаху нужно уйти. Там нужно уйти всем полностью. Тому же заместителю Савченко, который регулировал курс. Там ошибок не было, там было полное мародерство.

Если говорить о будущем страны, то Ющенко должен внести представление на освобождение. Не считаться с парламентом он не имеет права. Какой есть - такой есть. Он его переизбрал незаконно.

Кого подаст? Есть только три кандидатуры: Шлапак, Порошенко и Тигипко. Это те, кто может пойти на голову правления Нацбанка. Арсений Яценюк мог бы полностью заменить Порошенко на должности председателя Совета Нацбанка. Они смогут стабилизировать финансовую систему.

Анатолий Гальчинский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений

НЕДОВЕРИЕ СТЕЛЬМАХУ - ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТСУТСТВИЯ У НАС РЫНОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Недоверие Стельмаху - это свидетельство отсутствия у нас рыночного мышления. Я не думаю, что Президент снимет Стельмаха. Я не сторонник Ющенко, но он банкир и должен глубже понимать эти процессы. Сегодня не должен возникать вопрос выбора вероятного председателя. Я прекрасно знаю плюсы и минусы Тигипка, я с ним работал, равно как и Шлапака, Яценюка.

С такой формулировкой председателей Национальных банков абсолютно во всех странах можно снять. Во всех странах в условиях кризиса национальная валюта становится нестабильной. Это элементарная логика. Деньги - это внешняя оболочка экономической системы. Если неурядицы внутри экономической системы, то они в первую очередь проявляются в системе денежных отношений. Если вы хотите поставить вопрос ответственности, то давайте ставить его и к правительству.

Кризис отражается прежде всего на нестабильности мировой национальной валюты. Рынок реализует свой потенциал через кризис. В условиях кризиса гривня не стабильна. Хорошая погода, хорошая экономика, хорошая конъюнктура – стабильная гривня.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ

ЮЩЕНКО БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ТАК, КАК ТРЕБУЕТ ЗАКОН

Я думаю, Ющенко будет поступать так, как требует закон. Он немножко смягчил свою позицию относительно защиты Стельмаха в последние дни.

Кто будет председателем? Необходима аполитичная личность с формальным стажем работы в банковском секторе. Но необходимо, чтобы будущий глава немножко разбирался в макроэкономике. То, что делало банковское правление и какие ошибки допускало, нанесло вред банковскому и кредитному рынку, промышленности, торговле и другим секторам экономики. Это говорит о низкой макроэкономической культуре руководства Нацбанка. Аппарат Нацбанка вызывает не то что удивление – жалость. Как он оперировал на кредитном и валютном рынке, рефинансировании. Возможно потом Нацбанк попробуют реформировать, потому личность должна быть сильной.

Нацбанк что хотел то и делал: то повышал курс, то снижал. Так нельзя делать. Закон нужно менять. Нельзя так резервировать, нельзя изменять процентные ставки и резервные требования.

Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций

СМЕНА ГЛАВЫ НАЦБАНКА В СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ШАГ

Будет дискуссия, серьезное обсуждение ситуации, которая создана. Украинский парламент принимает решения во всех сложных ситуациях, которые не имеют прямого исполнительного действия, но создают ситуацию для обсуждения. Без Президента ситуация не может быть решенной. Понятно, что Президент не соглашается со снятием Стельмаха. Но есть постановление Верховной Рады. Президент, спикер, премьер-министр встретятся все вместе и после обсуждения ситуации смогут предложить решения. Какое это будет решение – сказать сложно. Но есть несколько волевых позиций. И глава Нацбанка, и председатель Фонда госимущества, и государственный бюджет фактически друг без друга из этой ситуации не выйдут. А вместе они смогут.

Изменение главы Нацбанка в сегодняшней ситуации - это нормальный шаг. Потому что фактически сейчас руководство Нацбанка в результате своих действий не имеет главного - доверия граждан Украины. А в банковской ситуации нельзя не иметь доверия к Нацбанку. Если банку доверяют, то он может стабилизировать ситуацию даже без больших валютных интервенций. Сейчас должна прийти команда, которая априори уже сегодня имеет позитивное отношение общественности к себе. Если у нового руководства Нацбанка есть позиция, то эта позиция при поддержке денег от МВФ может стабилизировать ситуацию и по гривне, и по кредитованию.

Опрашивала Анна Ященко