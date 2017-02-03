Замглавы АП: проверенный способ остановить насилие на Донбассе - ужесточить санкции
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что ужесточение санкций против Российской Федерации может способствовать прекращению насилия на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
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"Есть проверенный способ, как остановить насилие на Донбассе, в частности в Авдеевке, и обезопаситься от дальнейшей эскалации насилия, - это ужесточить санкционный режим против агрессора, ведь именно Россия и поддерживаемые ею боевики разжигают насилие в этом регионе", - заявил Елисеев.
Также он выразил мнение, что из-за обострения насилия, в частности в Авдеевке, Кремль пытается испытывать на прочность трансатлантическое партнерство. Поэтому, по словам Елисеева, это "определенный тест для наших партнеров, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию относительно недопустимости таких агрессивных провокационных действий".