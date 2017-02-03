Замглавы АП: проверенный способ остановить насилие на Донбассе - ужесточить санкции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

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"Есть проверенный способ, как остановить насилие на Донбассе, в частности в Авдеевке, и обезопаситься от дальнейшей эскалации насилия, - это ужесточить санкционный режим против агрессора, ведь именно Россия и поддерживаемые ею боевики разжигают насилие в этом регионе", - заявил Елисеев.

Также он выразил мнение, что из-за обострения насилия, в частности в Авдеевке, Кремль пытается испытывать на прочность трансатлантическое партнерство. Поэтому, по словам Елисеева, это "определенный тест для наших партнеров, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию относительно недопустимости таких агрессивных провокационных действий".