Туск: события в Авдеевке продемонстрировали новый уровень жестокости России

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе.

"Мы снова напоминаем о продолжающихся вызовах, которые возникли из-за российской агрессии на востоке Украины, и угрозе выполнения Минских договоренностей. Боевые действия должны быть немедленно прекращены. Режим прекращения огня должен соблюдаться", - заявил Туск.

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Президент ЕР также считает, что Россия должна использовать свое влияние на боевиков.

"Вооружение должно быть выведено, и ОБСЕ должен быть предоставлен беспрепятственный доступ", - добавил он.

По словам Туска, в ЕС пристально наблюдают за ситуацией на востоке Украины, где "снова резко возрос уровень насилия".

"Нарушение режима прекращения огня, которые произошли за последние несколько дней, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", - констатировал президент ЕС.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

Также оккупанты резко увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения.