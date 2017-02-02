Туск: события в Авдеевке продемонстрировали новый уровень жестокости России
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил об угрозе выполнения Минских договоренностей из-за обострения ситуации на востоке Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе.
"Мы снова напоминаем о продолжающихся вызовах, которые возникли из-за российской агрессии на востоке Украины, и угрозе выполнения Минских договоренностей. Боевые действия должны быть немедленно прекращены. Режим прекращения огня должен соблюдаться", - заявил Туск.
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Президент ЕР также считает, что Россия должна использовать свое влияние на боевиков.
"Вооружение должно быть выведено, и ОБСЕ должен быть предоставлен беспрепятственный доступ", - добавил он.
По словам Туска, в ЕС пристально наблюдают за ситуацией на востоке Украины, где "снова резко возрос уровень насилия".
"Нарушение режима прекращения огня, которые произошли за последние несколько дней, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", - констатировал президент ЕС.
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.
Также оккупанты резко увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения.