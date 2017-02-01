Материалы об убийствах нардепов в деле Лазаренко исчезли в оккупированном Крыму - ГПУ (документ)

Материалы уголовных дел об убийствах народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым. Такой ответ дали в ГПУ изданию ZN.UA на запрос о наличии информации о вывозе материалов этих дел.

"В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономную республику Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены", - говорится в документе.

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Впрочем, отмечается, что позже, одно из производств удалось восстановить, впрочем 18.10. 2016 г. материалы были затребованы в ГПУ.

При этом, руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что материалы, которые исчезли в Крыму, касаются экс-премьера Павла Лазаренко и его причастности к организации убийства Щербаня и Гетьмана, которое проводилось в рамках отдельного производства в период с 2012 по 2014 годы.

"После передачи в суд дела по исполнителям убийств Щербаня и Гетьмана, материалы в отношении Лазаренко были выделены из этого дела и объединены с другими в "большом деле" Лазаренко, и эти материалы есть. Далее в 2012 году, из "большого дела" Лазаренко выделяют в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, и этих материалов нет", - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН ранее, журналисты обнаружили в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют, что около 30 миллионов долларов средств, как полагают, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве. Эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

По данным расследования, речь идет о части с в целом примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году. Как говорится в сообщении, счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, уже ликвидированном. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.