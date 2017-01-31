В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность из-за всплеска насилия в Авдеевке

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены последним всплеском насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки-Ясиноватой. С 28 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала о драматическом усилении боевых действий, в том числе с помощью тяжелой артиллерии и другого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

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Также сказано, что в Госдепартаменте призвали установить немедленный и устойчивый режим прекращения огня и предоставить полный и неограниченный доступ наблюдателям ОБСЕ, чтобы предотвратить обострение гуманитарного кризиса в Авдеевке.

В Госдепе в очередной раз выразили поддержку полному выполнению Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевку из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.