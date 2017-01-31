В ОБСЕ 2 февраля обсудят задержание крымского адвоката Курбединова

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«На этой неделе вопрос о задержании Эмиля Курбединова будут обсуждать в рамках заседаний всех международных организаций: ООН, ОБСЕ. В четверг пройдет очередное заседание постоянного совета ОБСЕ, в состав которого входят 57 стран-участниц, и этот вопрос будет однозначно в повестке дня», – сказала Беца.

По ее словам, МИД Украины направило ноту протеста с требованием объяснить, за что и на каких основаниях задержали Курбединова.

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«Ноты протеста направляются по каждому случаю задержаний. Они не могут быть в публичном доступе, потому что это дипломатическая переписка. Но реакции нет, Россия игнорирует все наши обращения. В любом случае, это важно, потому что мы собираем все документы как доказательственную базу для будущих исков в международные суды», – отметила она.

Курбединова задержали 26 января, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В тот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал Курбединова виновным в распространении экстремистских материалов и постановил взять его под стражу на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединова разместил в соцсети «ВКонтакте» перепост о митинге организации «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой по поводу незаконного задержания Курбединова. В секретариате омбудсмена серьезно обеспокоены, что за эти 10 дней, на которые арестован адвокат, "правоохранительные органы Крыма" могут сделать все для того, чтобы в отношении него появилась какое-то надуманное уголовное дело.

Курбединов представлял интересы по делу "26 февраля", защищал права ряда фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир". Среди подзащитных Курбединова – Ильми Умеров, Эмир-Усеин Куку, преследуемый оккупационными властями крымский журналист Николай Семена и другие фигуранты дел крымских мусульман и так называемых дел "диверсантов".