Украинский интерес. Северный вектор, тревожная ПАСЕ и кровавая краска на могилах

На севере Европы серьезно воспринимают исходящую от России угрозу. Свидетельством этого стала, в частности, публичная готовность Финляндии разместить на своей территории Центр противодействия гибридным угрозам, который создают НАТО и ЕС. Петр Порошенко во время визита в Таллинн и Хельсинки подчеркнул, что наша страна готова поделиться опытом противодействия России, отметив готовность дать отпор и возможному вторжению. Порошенко не видит оснований для отмены санкций Запада против Кремля, реагируя на участившиеся рассуждения в прессе по этому вопросу.

Переизбрание Педро Аграмунта президентом ПАСЕ заметно вдохновило тамошних друзей России. Делегация российских законодателей, как известно, не намерена возвращаться в Страсбург в 2017 году, поэтому в Кремле сделали ставку на использование разных союзников – как «полезных идиотов», так и оплаченных марионеток. Аграмунт, выступивший за возвращение российской делегации и пообещавший приложить для этого необходимые усилия, является выразителем мнения части европейской политической элиты, пусть и не способен добиться перелома ситуации в одиночку. Представитель Германии Андрей Гунько, пытавшийся навязать неприемлемые для Украины поправки в резолюции ПАСЕ, похоже, считает себя палладином Путина. Нашей делегации удалось дать отпор, однако время почивать на лаврах от этого, безусловно, не наступило.

Стоит отметить, что готовность вернуться к business as usual в отношениях с Россией заметные политики Старого Света демонстрируют достаточно часто. Для кого-то это – часть предвыборной риторики, для кого-то – осмысленная позиция, опирающаяся, среди прочего, на антиамериканское восприятие международных отношений. По правде говоря, зависящим от результатов волеизъявления сограждан политикам трудно сопротивляться предложениям Кремля, предлагающего обмен поставок ресурсов на покупку товаров с высокой добавленной стоимостью. Украина может противодействовать этому демонстрацией своих успехов в деле реформирования страны, с чем пока существуют заметные проблемы.

Похоже, серьезным вызовом в ближайшие месяцы станет переформатирование Нормандского формата. Отменить его не готов никто из участников этого квартета по имитации бурной внешнеполитической активности, но замена Франка-Вальтера Штайнмайера Зигмаром Габриэлем на посту главы немецкого МИДа, скорый уход из большой политики Франсуа Олланда и Жана-Марко Эро может поставить под сомнение даже сохранение переговорного формата как такового. Украине необходимо быть готовой к новым попыткам навязывания неприемлемой для нее модели урегулирования конфликта на Донбассе.

Не стоит переоценивать заявление Александра Лукашенко, подчеркнувшего, что Украина сейчас борется за свою независимость. Президент Беларуси сегодня маневрирует в отношениях с Путиным, защищая собственные интересы. Внимательно нужно оценивать инициативы Игоря Додона, излучающего готовность к сшиванию Молдовы путем реинтеграции Приднестровья и усиления нейтралитета этой страны. Вообще постсоветское пространство остается местом, где Россия чувствует себя показательно уверенно. Задержания и аресты адвокатов, рискующих защищать крымских татар на оккупированном Россией полуострове – еще одно подтверждение этого факта.

Польско-украинские отношения тем временем получили еще один тревожный сигнал: акт вандализма на польских и украинских могилах в Быковне вряд ли можно расценивать как хулиганскую выходку. Похоже, "доброжелатели", хорошо понимающие способ мышления польского общества, решили таким образом подлить масла в огонь, вспыхнувший после запрета СБУ на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. Официальная Варшава ответила в подчеркнуто холодном тоне, и решение украинских спецслужб пришлось дезавуировать. Впрочем, кроме этого Польше и Украине стоит интенсифицировать сотрудничество правоохранителей и экспертов в части реагирования на провокации и проявления гибридной агрессии, которых в двусторонних отношениях становится угрожающе много. Кровавая краска на монументах выглядит показательным катализатором для принятия согласованных решений украинскими и польскими властями.

Евгений Магда