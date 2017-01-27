Порошенко 30 января посетит Берлин для встречи с Меркель
12:25, 27 января 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко 30 января посетит Берлин и встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Петр Порошенко / REUTERS
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Ожидается, что собеседники обсудят ситуацию на Донбассе и имплементацию Минских соглашений.
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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершил официальный визит в Эстонию, 24 января – в Финляндию.
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