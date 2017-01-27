Порошенко 30 января посетит Берлин для встречи с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко 30 января посетит Берлин и встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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