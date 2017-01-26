Помощник народного депутата от Радикальной партии задержан за мошенничество – ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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«Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями и вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн, за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети интернет», – говорится в сообщении.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.