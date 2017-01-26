Глава МинВОТ о Донбассе: никакого особого статуса, военный путь освобождения возможен

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

Среди положительных тенденций - истощение российской экономики, потому что на бряцание оружием тратятся колоссальные ресурсы; международное давление; в общем репутационные, экономические, политические, даже военные проблемы России.

"Поэтому у нас есть возможность в определенный момент воспользоваться ситуацией", - подчеркнул глава МинАТО.

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При этом, продолжил он, военный путь освобождения возможен, если с той стороны не будет России с регулярными войсками в десятки, если не сотни тысяч.

Говоря об "особом статусе" Донбасса, Черныш подчеркнул, что это исключается.

"Формула уже придумана, она прописана в Минских соглашениях. Там речь идет не об особом статусе – а об "особом порядке местного самоуправления", - подчеркнул министр.

Ранее УНИАН сообщал, что относительное большинство респондентов (42,3%) считают, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум.