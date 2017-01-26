"Упаковать в психушку": в ГПУ рассказали, как подельник Гречковского "кочует" по медучреждениям

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Если у вас есть должность члена ВСЮ, большие состояния, Майбах, а суммы взяток вам достигают сотен тысяч баксов, то вы можете своего подельника легко упаковать в психушку! Именно таким путем пошел тот самый Гречковский, который таким образом пытается избежать уголовной ответственности за взяточничество", - комментирует на своей странице в Facebook ситуацию пресс-секретарь генпрокурора.

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Так, по данным ГПУ, стороной обвинения собрано достаточно доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в совершении указанными лицами инкриминируемого им преступления.

Однако, как отмечается, уже на стадии завершения досудебного расследования посредник в незаконном завладении средствами неожиданно был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу № 1 Житомирского областного совета с неопределенным диагнозом.

"После этого подельник П. Гречковского «кочует» из одного медицинского учреждения к другому и утверждает, что якобы оклеветал последнего из-за болезненного состояния, связанного с расстройствами психики", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время по инициативе защитника приспешнику Гречковского судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура пришла к выводу, что "такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным воздействием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежания ими уголовной ответственности".

В свою очередь, в пресс-службе Гречковского заявили, что он придерживался обязанностей и не общался с другим подозреваемым по этому делу.

Напомним, 22 сентября Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражного управляющего Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - отметил генпрокурор.

Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств у ГПУ нет.