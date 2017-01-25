В Комитете избирателей Украины рассказали, кто из лидеров фракций ВР наименее эффективен

Об этом говорится в рейтинге работы лидеров парламентских фракций, который составил Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе следующих критериев: посещаемость заседаний парламента и комитета, участие в голосованиях, успешность законопроектов и правок, качество законопроектов. Для определения качества законопроектов были рассмотрены выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и Министерства финансов Украины.

«Среди лидеров фракций лучше всего посещали заседания парламента Максим Бурбак и Юрий Бойко. У них 95% посещенных заседаний по данным электронной системы. Относительно комитетов Совета, то их лучше всего посещали Максим Бурбак (94% посещенных заседаний), Олег Березюк (77%) и Игорь Грынив (50%). Худшие показатели посещаемости комитетов у Юлии Тимошенко и Юрия Бойко: 12% и 11% соответственно. Так, председатель фракции ВО «Батькивщина» посетила только 3 из 25 заседаний Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Юрий Бойко присутствовал лишь на 5 заседаниях из 46 Комитета ВРУ по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью», – говорится в сообщении.

Сообщатся, что Юлия Тимошенко пропустила половину голосований в Раде. Из 7 196 голосований лидер «Батькивщины» отсутствовала при 3 702. Юрий Бойко пропустил чуть меньше – 2087 голосований. У других лидеров значительно лучшие показатели. Ответственно к голосованиям относились Максим Бурбак (лишь 7% пропущенных голосований) и Олег Березюк (6% пропущенных голосований).

«Среди лидеров фракций наиболее реалистичные к выполнению законопроекты у Игоря Грынива, наименее – у Юлии Тимошенко. Согласно данным Министерства финансов, 76% проектов законов лидера БПП есть такими, которые реально воплотить. Противоположная ситуация у лидера «Батькивщины». Половину зарегистрированных проектов законов Юлии Тимошенко невозможно реализовать. Из 66 проектов законов нереальными к исполнению являются 32», – отметили в КИУ.

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Относительно юридической корректности законопроектов, то здесь антилидером является Юрий Бойко. 80% проектов законов руководителя «Оппозиционного блока» получили негативную оценку Главного научно-экспертного управления ВРУ. Из 5 проектов законов 3 было рекомендовано вернуть на доработку, 1 отклонить и только 1 принять за основу.

«Самыми успешными были законопроекты и правки лидеров «Народного Фронта» и БПП. Каждая третья законодательная инициатива Максима Бурбака становилась действующей (из 77 проектов законов и постановлений в силе стали 27). Народные депутаты также поддержали 79% правок, которые предложил Игорь Грынив (11 из 14 всего). Антилидером успешности стал Юрий Бойко, который за все время работы Верховной Рады VIII созыва не подал ни одной поправки», – резюмировали в Комитете избирателей.