"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко отказался дать интервью российским журналистам

17:34, 24 января 2017
Политика
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Во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Президент Украины заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ / president.gov.ua

Во время посещения финского парламента к украинскому лидеру подошли российские журналисты и попросили его ответить на ряд их вопросов, пишет Newsone.ua.

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Однако, как отмечается, в ответ они услышали: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".

Вместе с тем президент Украины заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё провели сегодня, 24 января, переговоры в формате «один на один».

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Теги: #журналисты#Россия#Порошенко