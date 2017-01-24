"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко отказался дать интервью российским журналистам
17:34, 24 января 2017Политика
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Во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Финляндию.
Президент Украины заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ / president.gov.ua
Во время посещения финского парламента к украинскому лидеру подошли российские журналисты и попросили его ответить на ряд их вопросов, пишет Newsone.ua.
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Однако, как отмечается, в ответ они услышали: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".
Вместе с тем президент Украины заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации территории Украины.
Как сообщал УНИАН, Порошенко и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё провели сегодня, 24 января, переговоры в формате «один на один».
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