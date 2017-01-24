"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко отказался дать интервью российским журналистам

Во время посещения финского парламента к украинскому лидеру подошли российские журналисты и попросили его ответить на ряд их вопросов, пишет Newsone.ua.

Читайте такжеУкраина может контратаковать: Порошенко заявил, что Киев в состоянии ответить на кибератаки России

Однако, как отмечается, в ответ они услышали: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".

Вместе с тем президент Украины заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё провели сегодня, 24 января, переговоры в формате «один на один».