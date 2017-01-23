Россияне отказались участвовать в ПАСЕ

На сессии будут присутствовать депутаты от всех государств-членов СЕ, за исключением Российской федерации, передает ЕвроПравда.

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Россияне отказались от участия в работе организации и не прислали перечень своих представителей в составе ассамблеи.

Это дает РФ возможность формально избежать продления санкций – в частности, при отсутствии представителей российской делегации у ассамблеи нет возможности лишить их права голоса.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил и член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Официально. Россия снова отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ. Несмотря на усилия президента ПАСЕ Педро Аграмонта вернуть РФ, в Москве поняли, что настроения членов ПАСЕ не на их стороне", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге 23 января начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждения функционирования демократических институций в Украине.