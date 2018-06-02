Вехи недели. Излучение соборности, иллюзорная Рада и министерские вызовы

Петр Порошенко в ходе празднования Дня Соборности подверг жесткой критике политиков, стремящихся раздавать украинские земли. В президентской позиции прозвучали отголоски давнего спора главы государства с представителями «Самопомощи», которых раздраконило правительственное постановление о реализации некоторых основ государственной политики в ОРДЛО. Соратники Андрея Садового потребовали СБУ проверить правительство на капитулянтские настроения, а львовский городской голова попытался вывести на планетарный уровень проблему накопившегося в городе мусора. Результатом можно назвать завершение предположений о возможном возвращении «Самопомощи» в парламентскую коалицию, для которой каждый голос на вес золота.

Президент по случаю праздника наградил ряд политиков и общественных деятелей, в частности, присвоив звание Герой Украины Владимиру Жемчугову. Одиссея этого украинского патриота, пережившего мучительный плен, но не брошенного Родиной, заслуживает не только максимальной известности, но и может стать примером для подражания. Ирина Геращенко уверяет, что Порошенко и во время встреч в Давосе поднимал вопрос возвращения украинских пленных, стремясь, чтобы на Кремль в этом вопросе давили как можно больше стран.

К сожалению, визит Джо Байдена в Киев, где вице-президент США провел несколько часов на излете своих полномочий, вдохновил далеко не всех украинских политиков. Ряд из них, обремененных депутатскими мандатами, предпочли поездку на инаугурационные торжества Дональда Трампа рутинной законотворческой работе. Другие решили показать себя во всей красе на Родине.

Если раньше парламентарии прогуливали преимущественно среды и пятницы, то в 2017 году практически вхолостую прошел и последний в осенней сессии четверг для голосования. Сочетание инаугурации Трампа с Крещением и другими «важными делами» опустошили сессионный зал Верховной Рады, заставив Андрея Парубия в очередной раз делать хорошую мину при плохой игре. Заявление спикера по поводу завершения сессии с констатацией «эффективной и плодотворной работы» звучит откровенной издевкой. Из-за отсутствия кворума, в частности, законодатели не смогли вывести Надежду Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, за что уже проголосовали его члены.

Кстати, у «безопасно-оборонного» комитета прибавилось хлопот: СБУ заявила о раскрытии планов по убийству народного депутата Антона Геращенко. Этот соратник Арсена Авакова и парламентский «фронтовик» известен активной позицией по многим вопросам. ЧП с опосредованным, к счастью, участием Геращенко должен напомнить всему обществу о том, что противостояние с Россией продолжается. И не только профильному комитету, но и всему депутатскому корпусу ситуация вокруг Антона Геращенко, пережившего, по собственному признанию, второе рождение, должна дать мощный импульс для активизации деятельности. Правда, случится это, в лучшем случае, в начале февраля, после парламентских каникул.

В деле наказания тех, кто способствовал российской агрессии, украинская Фемида продвинулась вперед. Печерский суд согласился на заочное досудебное следствие в деле о государственной измене Виктора Януковича, отклонив стремление экс-президента стать участником судебного процесса на территории России. Аргументом в пользу позиции Генеральной прокуратуры стали фотокопии документов начала 2014 года, в которых Янукович призывал Владимира Путина использовать войска для наведения порядка в Украине. Четвертый президент пытается посредством интервью российским СМИ доказать свою невиновность и готовность сотрудничать со следствием, но без особого успеха. Недавний соратник Виктора Федоровича, Александр Ефремов, предстал перед судом в Старобельске, что на Луганщине.

Владимиру Гройсману, отметившему на минувшей неделе 39-летие, вряд ли стоит ожидать спокойной жизни. Внутри правительства обозначились сразу несколько конфликтных линий, способных осложнить его работу. Инфраструктурно-финансовая связана с переподчинением МЭРТ «Укрзализныци», что не понравилось главе Министерства инфраструктуры Владимиру Омеляну. Похоже, теперь успехи отечественной «железки» станут важными для всей исполнительной власти. Хотелось бы увидеть и консолидацию вокруг исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которой приходится в последнее время несладко, да и обещания Степана Полторака «сопротивляться России до последнего» требуют серьезного организационного и ресурсного подкрепления. Так что правительству не удастся долго почивать на «лаврах 3200», тем более, что решение о повышении минимальной зарплаты многим кажется контраверсийным.