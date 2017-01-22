СМИ: Раскрытое СБУ покушение планировалось на Геращенко, куратор участвовал в захвате Савченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники. Такую же информацию передает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известный открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.

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Для выполнения покушения подобрали двух ранее судимых украинцев 1980 и 1978 года рождения. Оба отбывали наказание в Крыму, после чего уехали в Россию и оттуда прибыли в Украину.

За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии в них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание на горячем.

По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, который сейчас проживает в Белгороде (РФ).

В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена следующая информация:

"Зам. командира отдельного комендантского полка т.н." ЛНВ". 17.06.2014 г. брал в плен Н. Савченко. Одновременно находится на связи в нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".