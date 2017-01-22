СМИ: Раскрытое СБУ покушение планировалось на Геращенко, куратор участвовал в захвате Савченко
По данным СМИ, попытка покушения на жизнь народного депутата Украины, которую разоблачила СБУ, планировалась против нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко.
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники. Такую же информацию передает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известный открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.
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Для выполнения покушения подобрали двух ранее судимых украинцев 1980 и 1978 года рождения. Оба отбывали наказание в Крыму, после чего уехали в Россию и оттуда прибыли в Украину.
За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.
После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии в них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание на горячем.
По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, который сейчас проживает в Белгороде (РФ).
В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена следующая информация:
"Зам. командира отдельного комендантского полка т.н." ЛНВ". 17.06.2014 г. брал в плен Н. Савченко. Одновременно находится на связи в нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".