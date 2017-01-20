СМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и Пинчука в Давосе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

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В частности, источник утверждает, что после окончания украинского завтрака в отеле Morosani Schweizerhof Hotel, где он проходил, состоялась закрытая встреча, участие в которой приняли Порошенко, советник президента и бывший глава его администрации Борис Ложкин, министр иностранных дел Павел Климкин, бизнесмен Виктор Пинчук и бывший министр обороны США Роберт Гейтс. По данным источника, встреча эта длилась около часа и обсуждалась на ней, среди прочего, будущая встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.

"Если эта информация верна (а не доверять источнику нет никакого основания), то вся тема с бойкотом, демонстрацией своего несогласия, убеждения, если не сказать больше - принуждения, игнорировать мероприятие Пинчука, отошли на второй план ровно тогда, когда появилась возможность провести переговоры с человеком, который имеет влияние на Дональда Трампа или, как минимум, поддерживает с ним связь", - отмечает издание.

Напомним, Порошенко отказался принимать участие в традиционном завтраке Пинчука в Давосе.

В АП объяснили такое решение президента его четкой позиции: «Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация Пинчука в СМИ) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, перестал быть таковым».