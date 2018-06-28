Что делать с Нацбанком: совет народным депутатам

На время проверки было бы очень нелишне предоставить этим двоим круглосуточную охрану, чтобы они, чего доброго, не “наложили на себя руки” тремя выстрелами в голову...

То, что необходимо немедленно отправлять в отставку главу Национального банка Владимира Стельмаха, было очевидно уже в октябре

Сейчас это делать хотя и поздно, но все равно необходимо. Однако следует понимать, что обвал гривни – это следствие не только деятельности Национального банка, но и правительства. Каждый желающий, может посмотреть информацию об остатках средств на корсчетах НБУ, а также результатах проведения операций Национального банка по регуляции ликвидности банков за сентябрь-декабрь 2008 года, и убедиться вот в чем. Деньги на валютный рынок шли не только в связи с рефинансированием банков со стороны НБУ, но и за счет средств, которые он дал правительству, а то вбрасывало их в банковскую систему со счета Казначейства в том же таки НБУ.

Нетрудно проанализировать хотя бы события последних двух дней и понять, что Нафтогаз недавно купил 800 млн. дол. США, в частности и за счет кредита НБУ в размере 6,23 млрд. грн. В действительности эти средства Нафтогаз должен был бы получить от правительства, потому что в бюджете заложено 10 млрд. грн. на компенсацию за газ, который отпускается населению по заниженной цене. Но от правительства он ничего не получил, потому что казна по состоянию на 1 января 2009 года может быть полностью пуста. Согласно имеющейся информации, кроме 6 млрд. грн., которые в нарушение законодательства Нацбанк уже дал правительству, 17 декабря госпожа Тимошенко требовала еще денег. И хотя Стельмах отказал правительству, однако согласился рефинансировать Сбербанк именно для кредитования Нафтогаза. И из этого нужно сделать очевидный вывод, что депутатам Верховной Рады нужно немедленно получить от НБУ и правительства и оценить такую информацию, которая является закрытой для рядового гражданина.

Во-первых, просмотреть суммы, процентные ставки и сроки выдачи всех кредитов НБУ за период сентября – декабря текущего года, обеспечение, которое предоставлено банками под эти кредиты, и проверить, кто и на каких основаниях принимал в НБУ соответствующие решения.

Во-вторых, проанализировать взаимосвязь каждого из этих кредитов с выходом на валютный рынок каждого конкретного банка, который получил кредит от НБУ, и цели, на которые иностранная валюта формально покупалась.

В-третьих, выяснить условия и курс, по которому Национальный банк продавал иностранную валюту тем или иным коммерческим банкам.

В-четвертых, проследить движение средств на счете Казначейства в НБУ и сроки перечисления этих средств на счета бюджетополучателей в коммерческих банках Украины, потому что эти средства также являются очевидным источником обесценивания гривни.

Народным депутатам также нужно немедленно потребовать от НБУ возобновления требования относительно обязательной продажи части выручки субъектов ведения хозяйства в иностранной валюте. Без этого шага будет очень тяжело добиться преодоления паники и возобновления доверия к национальной валюте.

Кроме того, народные депутаты должны принять постановление о недоверии председателю и первому заместителю председателя Национального банка. Более того, на время проверки было бы очень нелишне предоставить этим двоим круглосуточную охрану, чтобы они, чего доброго, не “наложили на себя руки” тремя выстрелами в голову...

И еще – что касается главы НБУ. Возглавить Национальный банк должен человек, который является признанным профессионалом, не имеет собственного бизнеса и не связан с ни одной бизнес-группой в стране. По моему мнению, оптимальным был бы вариант назначения руководителем Нацбанка Украины Арсения Яценюка. Он имеет достаточно высокий уровень профессиональных знаний, практический опыт руководства центральным банком (к тому же в кризисной ситуации 2004 года) и высокий уровень общественного доверия. Если он не согласится занимать эту должность, или парламентским фракциям не удастся договориться относительно консолидированного голосования относительно этой кандидатуры, то неплохим вариантом был бы, скажем, Сергей Яременко – признанный банковский специалист, прежний председатель Держэксимбанка, многолетний руководитель департамента валютной регуляции НБУ, в том числе и в период кризиса 2004 года. Он может быть неудобным для многих, потому что является профессионалом высшего сорта, который, думаю, не будет поддаваться давлению и влиянию с любой стороны.

Ведь именно таким должен быть руководитель центрального банка, особенно в кризисной ситуации. Не так ли?

Борис Кушнирук, экономист