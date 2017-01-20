Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады, подведя итоги ее работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал с парламентской трибуны председатель Верховной Рады, закрывая восьмую сессию.

Он поблагодарил народных депутатов за работу, а членов правительства - за сотрудничество.

"Во время этой сессии, в течение 5 месяцев работы, мы приняли 106 законов в целом, из них 16 ратификаций. 60 законопроектов были приняты в первом чтении", - сообщил председатель ВР.

Читайте такжеПарубий закрыл заседание Рады из-за недостаточного числа нардепов в зале

Парубий отметил принятие важных законов в сферах энергетики и коммунальных услуг, судебной реформы, в частности закон о Высшем совете правосудия, а также принятие государственного бюджета на 2017 год.

Также председатель ВР напомнил о принятии решения относительно квот на украинские песни на радио.

Парубий призвал каждый раз, принимая решение, помнить о том, что "мы - парламент воюющей страны". "У нас огромная ответственность перед нашими парнями на передовой", - сказал он.

Интересно, что Парубий призвал народных депутатов собраться в сессионном зале на церемонию закрытия текущей сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он призвал всех депутатов зайти в зал, так как “через пять минуты будет закрытие сессии”.

Затем Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл пятую сессию ВР восьмого созыва.

Он напомнил, что шестая сессия ВР откроется во вторник, 7 февраля.

После этого объявления в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.