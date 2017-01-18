Кравчук о ядерном оружии: если его может изготовить Северная Корея, то может и Украина (видео)

Об этом в интервью 112 Украина заявил первый президент Украины Леонид Крачук.

"И сейчас идет манипуляция ядерным оружием. Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины – я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение", - отметил он.

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По словам Кравчука, речь идет о восстановлении ядерного оружия. "Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие – если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир", - считает первый президент Украины.

"Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине – я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия", - подытожил Кравчук.

Ранее специалист по вопросам безопасности генерал-лейтенант Александр Скипальский и бывший министр ядерной безопасности Украины Юрий Костенко рассказали о ядерном разоружении страны.