Байден призвал Украину укреплять антикоррупционные органы для искоренения кумовства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

«Вы ввели новаторскую систему электронного декларирования активов для борьбы с коррупцией, которая помогла обеспечить, чтобы должностные лица не могли использовать свои политические позиции для личного обогащения», - подчеркнул Байден.

Он обратил внимание на то, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспечивают и подтверждают эффективность в борьбе с коррупцией, когда «у них имеются ресурсы».

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«Важно, чтобы вы продолжали укреплять все антикоррупционные институты для устранения всех тех, кто может вернуть Украину к господству кумовства и клептократии», - подчеркнул Байден.