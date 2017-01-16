В Кремле не знают, как будет развиваться диалог по Украине с новой администрацией США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается украинской проблематики, то, безусловно, с большой долей уверенности можно предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе. Конечно же это будет, но в каком русле будет развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не можем. Во многом это будет зависеть от позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, готовит ли администрация президента РФ предложения по урегулированию конфликта в Украине для избранного президента США Дональда Трампа.

При этом Песков подчеркнул, что отношения Запада и России испортились после начала кризиса в Украине.

«Не всего Запада отношения испортились (с Россией)», - сказал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.