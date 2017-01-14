Москва требует освободить в рамках "Минска" экс-беркутовцев и фигурантов дела "2 мая" - СМИ

Как пишет DT.UA, данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за рамки кулуарных обсуждений.

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"Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может прежде всего отказ играть по его правилам. Например, умалчивать за кулуарными договоренностями общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице главарей ОРДЛО) требует освободить никоим боком не причастных к "минскому процессу" подсудимых "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру, которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской", - говорится в статье.

Кроме этого, как отмечается, в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.

Напомним, трое экс-сотрудников расформированного киевского спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве десятков людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года, фигурируют в списках народного депутата Надежды Савченко на обмен со стороны «ЛНР» и «ДНР».