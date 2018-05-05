Украинский интерес. Доверие по-европейски, интерпретация Пинчука и заокеанские страсти

Отголоски недоверия из-за неполученного Украиной безвизового режима с ЕС звучат и сегодня. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль полагает, что Евросоюз медлит с принятием решений, необходимых для сближения с Украиной. По ее мнению, решение о предоставлении нашей стране безвизового режима будет принято до президентских выборов во Франции, но сам механизм заработает уже после них, вероятно, летом. Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе не рискнула назвать дату предоставления безвиза, логично пояснив свою позицию тем, что различные даты уже звучали неоднократно, но решения так и не было. Представитель Европейской Комиссии в Украине Хьюг Мингарелли выразил уверенность в получении нашей страной безвизового режима, но и он предпочитает не называть дату.

Ничего странного в сложившейся ситуации нет. С одной стороны, к Украине есть интерес как к рынку сбыта товаров и собственнице самого большого на континенте массива сельскохозяйственных земель. С другой – растить себе конкурента в Старом Свете не слишком настроены, да и ситуация внутри ЕС не способствует интеграционным движениям. Конфликт на Донбассе дает основания европейским политикам маневрировать, жонглируя собственными обещаниями. Правда, и украинская элита предпочитает не демонстрировать публично единого евроинтеграционного порыва.

Ситуацию прочувствовал Виктор Пинчук, решивший в пятницу, 13-го, интерпретировать свою позицию для сограждан. Олигарх пытается пояснить, что никакой #зрады в его предложениях «болезненных компромиссов» для достижения мира на Донбассе нет, сплошь сложности перевода. Вопрос, почему подобные предложения были сделаны сначала в расчете на западную аудиторию, остается без ответа, как и причины невысокой эффективности Ялтинской европейской стратегии (YES), не сумевшей сформировать украинский мейнстрим в западном мире. Констатируя системный кризис ЕС и практически нулевую вероятность Украины стать в ближайшее время членом НАТО, «инженер» Пинчук умалчивает, какие шаги он видит для установления мира на Донбассе со стороны России. Думаю, исключительно из скромности.

Тем временем Соединенные Штаты переживают повышенный ажиотаж вокруг будущей инаугурации Дональда Трампа. Будущему 45-му президенту США «передали привет» накануне пресс-конференции, обвинив в сотрудничестве с Россией для достижения президентского кресла. Пока эти обвинения не верифицированы и не дают оснований полагать со стопроцентной уверенностью, что выдвиженец республиканцев находится на крючке Кремля. С другой стороны, логика кампании Трампа свидетельствует, что после победы ему придется непросто – слишком много влиятельных членов американского общества и представителей медиа остались недовольными его триумфом.

Претендент на пост государственного секретаря Рекс Тиллерсон во время сенатских слушаниях не только признал Россию угрозой, но и дал понять, что на месте администрации Обамы действовал бы более решительно в феврале-марте 2014 года. Республиканцы последовательно выступают за оказание помощи Украине, но вряд ли стоит рассчитывать на экстренные поставки летального оборонительного вооружения. Тиллерсон поддерживает сохранение санкций против России (их Барак Обама продлил до 2018 года), но не отметает полностью возможность «широкого соглашения по Крыму», которое должно устроить и Украину. Похоже, излишне резких шагов, по крайней мере, в первые 100 дней во внешней политике администрация Трампа делать не будет. Тем временем в Центральной Европе разворачивается американская тяжелая бригада, присутствие которой должно охладить горячие головы в Кремле.