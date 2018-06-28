Коалиция обещает не жалеть живота (фоторепортаж)
«Теперь главный вопрос - функционирование коалиции, - Кириленко не скрывает больного места.- Пока еще Бог нам в этом отношении помогает»...
«Живота не пожалеем, чтобы парламент работал», - заявил сегодня лидер фракции БЮТ Иван Кириленко при подписании коалиционного соглашения в ВР.
Коалиция БЮТ, НУ-НС и БЛ рождалась в тяжелых муках: длительные переговоры, сопротивление Банковой, угрозы "кинутого" Януковича, дрязги в НУ-НС, в конце концов отставка Кириленко и Зварыча...
За интригой (а мы понимаем, что это лишь видимая часть айсберга) наблюдали фотокорреспонденты УНИАН.
Андрей Кожемякин (БЮТ) проводит "разъяснительную работу" в стане НУ-НС
Далее - в стане Блока Литвина и шепотом, чтобы не подслушали регионалы...
Информация получена и передана дальше. Зарубинский(Блок Литвина) - Шевчуку (БЮТ)
Тарасюк (НУ-НС) идет ва-банк
А Зварич (НУ-НС) говорит: «дебильное решение»
Литвин - Томенко: сделай так и так...
Томенко - Литвину: будет сделано...
И таки сделано!
Автографы под соглашением поставили Шаров, Кириленко и Тарасюк
Коалицию назвали «Национальное развитие, стабильность и порядок». Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) считает, что это название готовилось под коалицию БЮТ и Партии регионов. По ее словам, в названии нового большинства слово «развитие» - от БЮТ, «стабильность» - от Партии регионов, а «порядок» - «это вообще неизвестно от кого».
На уточнение журналистов, может это от НУ-НС, К.Ляпина ответила: «Не от нас точно, потому что у нас порядка менее всего».
ФОТО УНИАН, Александра Косарева