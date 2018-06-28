Коалиция обещает не жалеть живота (фоторепортаж)

«Живота не пожалеем, чтобы парламент работал», - заявил сегодня лидер фракции БЮТ Иван Кириленко при подписании коалиционного соглашения в ВР.

Коалиция БЮТ, НУ-НС и БЛ рождалась в тяжелых муках: длительные переговоры, сопротивление Банковой, угрозы "кинутого" Януковича, дрязги в НУ-НС, в конце концов отставка Кириленко и Зварыча...

За интригой (а мы понимаем, что это лишь видимая часть айсберга) наблюдали фотокорреспонденты УНИАН.

Андрей Кожемякин (БЮТ) проводит "разъяснительную работу" в стане НУ-НС

Далее - в стане Блока Литвина и шепотом, чтобы не подслушали регионалы...

Информация получена и передана дальше. Зарубинский(Блок Литвина) - Шевчуку (БЮТ)

Тарасюк (НУ-НС) идет ва-банк

А Зварич (НУ-НС) говорит: «дебильное решение»

Литвин - Томенко: сделай так и так...

Томенко - Литвину: будет сделано...

И таки сделано!

Автографы под соглашением поставили Шаров, Кириленко и Тарасюк

Коалицию назвали «Национальное развитие, стабильность и порядок». Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) считает, что это название готовилось под коалицию БЮТ и Партии регионов. По ее словам, в названии нового большинства слово «развитие» - от БЮТ, «стабильность» - от Партии регионов, а «порядок» - «это вообще неизвестно от кого».

На уточнение журналистов, может это от НУ-НС, К.Ляпина ответила: «Не от нас точно, потому что у нас порядка менее всего».

ФОТО УНИАН, Александра Косарева