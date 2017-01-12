Правозащитники сообщили первые подробности задержания в Крыму активиста Виноградова

Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в социальной сети Facebook.

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По информации правозащитников, в доме семьи Виноградовых в Симферополе утром 12 января силовики провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

После обыска супругов Виноградовых увезли в Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которое расположено в Симферополе по ул. Ивана Франко, 13.

«В 14 часов женщину отпустили домой, ей вернули мобильный телефон. Сотрудники спецслужб взяли у крымчанки «расписку о неразглашении информации», - отмечается в сообщении.

По информации правозащитников, Виноградов пока находится в управлении ФСБ, к нему допустили адвоката.

Ранее руководитель Украинского культурного центра Крыма Леонид Кузьмин сообщил, что сегодня утром Виноградов прислал ему СМС, в котором сообщил, что к нему пришли сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Виноградовы воспитывают двух маленьких дочерей. Андрей работает консультантом в магазине.

***Украинский культурный центр в Крыму был основан 7 мая 2015 года. Задачи центра активисты декларируют как пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова.