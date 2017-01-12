Холодницкий об ответах на допросе беглого Онищенко: "Бла-бла-бла"

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Он (Онищенко - УНИАН) сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто "бла-бла-бла", - сказал он.

На вопрос, рассказал депутат какие-то новые данные, Холодницкий ответил:

"Это фактически было его выступление, просто не на национальном телеканале. А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры".

"Нет никакой информации, кому он давал деньги, за которые голосования, когда, где, из какого банка, была ли наличность – ну ничего. "А я платил, а я не помню" – вот все ответы. Наша задача подойти к этому о объективно, но все выглядит как-то так. Он очередной раз просто выговорился и на этом все закончилось", – пояснил прокурор.

Читайте такжеОнищенко с "пленками" покровительствует Кремль, защищать Украину будут британские адвокаты - АП

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявили о готовности встретиться с Онищенко для получения «записей» в том месте, где будет удобно обеим сторонам.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.