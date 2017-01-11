Против Савченко могут возбудить уголовное дело за публикацию списков пленных– представитель омбудсмена

Такое мнение высказал представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, пишет Украинская правда.

Читайте такжеВ СБУ напомнили Савченко, что она может понести ответственность за публикацию списков пленных

"Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть лиц пропавших или пленных на территории ОРДЛО – это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможно начало какого уголовного производства по этому делу", – сказал Чаплыга.

Вместе с тем, Чаплыга констатирует, что часть правозащитников приветствует такую инициативу Савченко, как приветствует любые шаги относительно ускорения освобождения украинских заложников.

"Если есть люди, которые считают, что их право на приватность нарушено, то они могут обращаться с заявлением. Может быть открыто уголовное производство по ст. 182 УКУ – незаконное собирание, хранение, использование, распространение информации о личности без ее согласия. Производство может быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления", - сказал Чаплыга.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 января, Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. В них указаны 524 человека.

Впоследствии в СБУ заявили, что списки, обнародованные Савченко, являются некорректными.

11 января Савченко опубликовала откорректированные списки пленных.