В "компромате" на Трампа упоминается тайная встреча Путина и Януковича (документ)

10:27, 11 января 2017
Политика
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Опубликован документ-доклад британского разведчика, который готовили для политических конкурентов Трампа.

Путин встречался с Януковичем через Манафорта / Фото УНИАН

В документе есть раздел, посвященный связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами экс-президента Украины Виктора Януковича, передает Buzzfeed.

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В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с президентом России Владимиром Путиным возле Волгограда. На ней экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.

Ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

buzzfeed.com
buzzfeed.com

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Новость в сюжете: Компромат РФ на Трампа
Теги: #Трамп#Путин#Янукович