В "компромате" на Трампа упоминается тайная встреча Путина и Януковича (документ)

В документе есть раздел, посвященный связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами экс-президента Украины Виктора Януковича, передает Buzzfeed.

Читайте также"Это фэйковая новость" - адвокат Трампа о компромате на будущего президента США

В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с президентом России Владимиром Путиным возле Волгограда. На ней экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.

Ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.