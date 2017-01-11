В "компромате" на Трампа упоминается тайная встреча Путина и Януковича (документ)
10:27, 11 января 2017Политика
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Опубликован документ-доклад британского разведчика, который готовили для политических конкурентов Трампа.
Путин встречался с Януковичем через Манафорта / Фото УНИАН
В документе есть раздел, посвященный связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами экс-президента Украины Виктора Януковича, передает Buzzfeed.
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В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с президентом России Владимиром Путиным возле Волгограда. На ней экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.
Ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.
buzzfeed.com
buzzfeed.com
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