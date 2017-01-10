Пашинский рассказал, что у него была необходимость носить с собой оружие

17:08, 10 января 2017
Политика
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Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский говорит, что стрелял в нападавшего из наградного оружия, которое он получил в 2014 году.

Нардеп добавил, что носит оружие

Об этом он заявил после допроса во вторник, сообщает "Украинская правда".

"Это наградное оружие, которое было мне выдано в марте 2014 года. Я был и.о. главы Администрации президента, я имел право на его ношение, я умею им пользоваться. И я его выдал в тот же вечер (когда была стрельба – ред.) работникам правоохранительных органов", - сказал он.

Также он добавил, что носит оружие "в случае необходимости".

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"В данном случае у меня была такая необходимость и я носил с собой оружие", - сказал Пашинский, добавив, что рассказал следствию, почему у него была такая необходимость.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходил допрос народного депутата Украины Пашинского по поводу инцидента 31 декабря с жителями Васильковского района на Киевщине, во время которого политик использовал огнестрельное оружие.

В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Вячеслав Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не ему в туловище.

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Новость в сюжете: Стрельба с участием Пашинского
Теги: #стрельба#оружие#дело#Пашинский