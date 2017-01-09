Если Путин не получит податливых руководителей Украины, он ее парализует – экс-посол США в России

Об этом бывший посол США и президент Фонда Карнеги по международному мир в Москве Уильям Бернс написал в колонке в New York Times под названием "Как мы обманываем себя в отношении России", передает Голос Америки.

Было более чем достаточно иллюзий с обеих сторон, отмечает Бернс, но реальность, по его мнению, заключается в том, что американско-российские отношения будут оставаться конкурентными и часто соревновательными из-за фундаментальных различий мировоззрения.

Агрессивное вмешательство Путина в президентские выборы США, как и его внешняя политика, имеет по меньшей мере два фактора мотивации, объясняет Бернс: во-первых, убежденность российского президента в том, что самый надежный способ восстановить Россию как великую державу – ослабление мирового порядка, который поддерживают США; во-вторых, легитимность путинской системы репрессивного внутреннего контроля зависит от наличия внешних угроз.

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Будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что силы, которые приходят, могут быть по меньшей мере столь же разрушительным, как и растущие силы. Он видит вокруг себя среду, наполненную возможными целями, отмечает бывший посол.

Если Путин не может легко отстроить Россию, то он может поставить на место США, с присущими ему тактической ловкостью и готовностью играть грубо и рисковать, объясняет Бернс.

Кроме того, если он не получит податливое правительство во главе Украины, он сделает ее неспособной нормально функционировать, отмечает экс-посол США в России.