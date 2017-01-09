Папа Франциск упомянул Украину в своей речи

«...составляю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был уверенный быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой», – заявил Папа Франциск во время традиционной в начале года встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, пишет Радио Ватикана.

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Во время аудиенции, Папа Франциск подчеркнул, что «в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоге за будущее, в которой мы погружены», важно обращаться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути».