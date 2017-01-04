Глава ОБСЕ и Климкин завершили визит на Донбасс (фото)

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«Завершение визита в Донецкую область. Павел Климкин и Себастьян Курц поблагодарили спецназ Управления государственной охраны Украины за работу», - отмечается в сообщении.

Также размещена фотография, на которой видно, как министры стоят на аэродроме возле военного вертолета.

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Как сообщал УНИАН, в ходе двухдневного визита Курца в восточную Украину стало известно, что Австрия предоставляет дополнительно 2 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Курц также в ходе визита заявил, что недоволен нынешним статус-кво на Донбассе, но не видит альтернативы Минским соглашениям. По его словам, полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения выборов на Донбассе. Кроме того, он заверил, что приложит все усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для проведения круглосуточного наблюдения на Донбассе.