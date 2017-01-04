Председатель ОБСЕ назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как отметил председатель ОБСЕ, основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть настоящее прекращение огня.

"Это также должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", - заявил Курц.

Также он сказал, что приоритетом является улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения на Донбассе. В частности, Курц заявил, что надо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса.

Также, по его мнению, работу миссии ОБСЕ можно улучшить.