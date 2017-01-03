В Минобороны рассказали детали гибели украинских военных под Марьинкой (видео)
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузянык рассказал детали гибели двух украинских военных под Марьинкой.
Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.
Отмечается, что причиной гибели военных стало неосторожное обращение с оружием и употребление алкоголя.
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"Вчера силы АТО понесли небоевые санитарные и безвозвратные потери: около вечера в районе Марьинки произошел инцидент в одном из подразделений ВСУ. В результате трагедии погибли двое военнослужащих и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии выяснилось, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкоголя", - отметил Мотузянык.
Сейчас инцидент расследует военная служба правопорядка и Нацполиция.
Как сообщал штаб АТО, в одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.