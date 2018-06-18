Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации

Борьба Арсения Яценюка за сохранение премьерского кресла закончилась предсказуемым поражением, но лидеру «Народного фронта» удалось уйти в отставку добровольно, с перспективой сохранения политического лица. Хотя рейтинг популярности «фронтовиков» мало отличается от статистической погрешности, партию рано списывать со счетов. И дело не только в массированной политической рекламе в конце 2016-го, а в том, что запрос на новые политические лица вряд ли сильнее привычки избирателя делать ставку на обкатанные партии с красивой риторикой.

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Владимир Гройсман, сменив спикерское кресло на премьерское, расстался с образом президентского протеже и энергично обещает согражданам улучшение жизни. Одним повышением минимальной зарплаты в этом вопросе не обойтись, поскольку серьезно выросли и цены на жилищно-коммунальные услуги, а лояльность МВФ остается под вопросом. Правительству удалось своевременно принять бюджет-2017 ценой компромиссов с не входящими в парламентскую коалицию депутатскими группами, но его выполнение будет не самой простой задачей.

Представленная Гройсманом Европарламенту еще в качестве спикера Верховной Рады реформа законотворчества в Украине так и не нашла воплощения в жизнь. Хотя главное место в парламентском президиуме занял политик без отголосков советской власти в карьере – Андрей Парубий, его коллегам-законодателям не удалось отказаться от свойственных СССР штурмовщины и выдачи желаемого за действительное. Переформатирование парламентской коалиции привело к тому, что поименный список ее участников превратился в тайну за семью печатями, а количество оппозиционных фракций вдвое превышает провластные (в абсолютной численности – ситуация противоположная). Правда, добиться досрочных парламентских выборов противникам власти так и не удалось.

Юрий Луценко резко сменил вектор политической карьеры, перейдя с позиции лидера крупнейшей парламентской фракции на должность генерального прокурора. Теперь вместо душеспасительных бесед с БПП-шными диссидентами Юрий Витальевич сосредоточился на борьбе с высокопоставленными преступниками. Получается куда лучше, чем у предшественников с юридическим образованием, но недостаточно для того, чтобы лишить политических оппонентов и заклятых друзей из НАБУ поводов для критики. В 2017 году Юрий Витальевич обещает процесс над Виктором Януковичем, который, кстати сказать, уже возвращался в зал суда, но в Ростове и в качестве свидетеля, а не обвиняемого. В этом контексте интересно будет посмотреть на результаты судебной реформы, принятой в минувшем году, ведь столь масштабные изменения в Конституцию вносятся не часто.

«Офшорный скандал» и откровения Александра Онищенко, заставившего старожилов вспомнить заявления Николая Мельниченко (кстати, куда исчез героический майор УГО?), попортили нервы Петру Порошенко, но вряд ли заметно ухудшили его политическое положение. Глава государства по-прежнему держится среди лидеров президентского рейтинга и не собирается отказываться от властных полномочий. Смена главы президентской администрации (вместо Бориса Ложкина пришел непубличный Игорь Райнин) только подтверждает гипотезу, что на Банковой интенсивно готовятся к президентским выборам.

В рядах оппозиционеров в 2016-м было довольно тесно. Привычно доминировала Юлия Тимошенко, не рискнувшая идти на обострение ситуации во время протестов вкладчиков банка «Михайловский» и выжидающая возможности ударить по позициям Порошенко наверняка. Радикалы Ляшко к концу года начали дрейфовать к позициям власти в пожарном порядке под аккомпанементов критики своего вождя поведения лидера «Батькивщины». «Оппозиционный блок» отпочковал от себя партию «За жизнь» в качестве авангарда борьбы за власть. «Самопомощь» затаилась из-за мусорного скандала. Михеил Саакашвили определенно намерен дать всем мастер-класс по борьбе за власть, но пока его «Рух новых сил» больше напоминает клуб поклонников политического таланта экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА.

Трансформация образа Надежды Савченко во многом отражает отношение общества к конфликту на Донбассе. Возвращение узницы российской тюрьмы воспринималось как общий успех, однако заявления Савченко достаточно быстро отрезвили украинское общество. Парламентарий и Герой Украины призывала «понять Донбасс», заявила о намерениях реформировать устройство Украины (по странному стечению обстоятельств – по лекалам Виктора Медведчука) и не видит ничего зазорного в прямых переговорах с лидерами сепаратистов. Хотя конфликт на востоке Украины унес жизни и здоровье сотен украинских военнослужащих, к нему постепенно начинают привыкать. Бравада в «донбасских» заявлениях политиков исчезла как-то сама собой, а стратегия возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины пока так и не появилась.

Дабы процесс восстановления территориальной целостности сдвинулся с мертвой точки, Украине необходимо быть сильной, для этого необходимы реальные преобразования. Реформу Национальной полиции изрядно подпортило не только увольнение Хатии Деканоидзе, но и расстрел в Княжичах. Покушение на Павла Шеремета осталось нераскрытым, нет публичного продвижения и в расследовании убийства героев Небесной сотни. Систему Prozorroвсе равно пытаются раз за разом обходить на разных уровнях. Децентрализация проходит в плановом темпе, однако не всегда отражается на понимании согражданами преимуществ переноса центра власти на места. Очевидно, что власть так и не научилась эффективной коммуникации с миллионами украинцев, иначе не было бы оглушающих цифр о количестве граждан Украины, полагающих, что страна движется не туда.

1 января 2017 года стартовал второй этап электронного декларирования. Надо сказать, что первый подарил немало «открытий чудных» о финансовом состоянии сильных мира сего. Вряд ли кто-то в Украине всерьез поддерживает тезис о кухарке, способной управлять государством, однако запасы наличных и россыпи драгоценностей на дому вряд ли укрепляют доверие к власти. Похоже, украинским политикам необходимо пройти курсы самопожертвования, дабы научиться служить государству, переживающему непростые времена.

Евгений Магда