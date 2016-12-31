Маккейн - Путину: в 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

Сенатор поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.

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«Также наша благодарность и наши молитвы идут к тем, кто ранен и погиб, к их семьям и близким. Мы этого никогда не забудем», - сказал Маккейн.

«Сотрудничество между нашими странами является важным для того, чтобы в Украине были безопасные границы. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев их свободы и независимости», - подчеркнул сенатор.

«Я хочу вам передать лучшее от американского народа: ваша борьба – это наша борьба, и мы в ней победим вместе», - сказал Маккейн.