Минюст хочет вернуть в Украину незаконно осужденного в РФ Выгивского

Как сообщает пресс-служба Минюста, документы уже направлены в Дарницкий районный суд Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Выгивский, в соответствие с законодательством Украины.

Читайте такжеКремль о возможном обмене украинских узников: "определенные фамилии фигурируют на повестке дня"

После получения копии определения суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении с копией определения суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, должна произойти передача заключенного.

В пресс-службе отметили, что данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в Министерство юстиции поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система назначила виновным в "шпионаже".

Как сообщал УНИАН, Выгивский в сентябре 2014 года был незаконно задержан российскими оккупационными властями на временно оккупированной территории Крыма и обвинен в шпионаже. Украинец в декабре 2015 года был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

8 ноября заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов сообщил, что Минюст еще 26 апреля направил в Министерство юстиции РФ документы о передаче Выгивского, однако российское ведомство не отвечает на обращение.